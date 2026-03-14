家事育児と両立できたり、得意なことを活かせたり。自分に合った仕事をしたいというのは働くママなら誰でも思うことでしょう。先日ママスタコミュニティには「誰でもできるパート」というタイトルで、パート探しに勤しむママからこんな投稿が寄せられました。『調べていないけど、発達障害です。今年40歳で高学年の子がいます。誰でもできるよ！というパートを探しています。採用はされるけど、覚えが悪くて長続きしません。今フ