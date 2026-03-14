＜台湾ホンハイレディース 2日目◇13日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞台湾大会の初日。永峰咲希は14番パー4で、プロになってから初めてという“+5”の大たたきを経験した。「“ダブルボギー”とか“トリプルボギー”とか名前がついているものはありますけど、+5は…」。アンプレヤブルの処置や風の読みなどにミスが出た結果については、笑うしかないといった様子で振り返る。〈連続写真