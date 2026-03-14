＜ザ・プレーヤーズ選手権2日日◇13日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞“第5のメジャー”と呼ばれるPGAツアーのフラッグシップ大会。トップ10入り4回を数え、大会初制覇を狙う松山英樹は17位タイから出たこの日、4バーディ・4ボギーの「72」。首位と10打差のトータル2アンダー・28位タイに後退した。〈連続写真〉松山英樹はアドレスよりも左に10.9センチ動いてる? AIで見えた