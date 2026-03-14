ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が14日までに自身のXを更新。妻で女優の北川景子（39）を祝福した。「家に帰ったら、素敵なトロフィーと表彰状が！」と書き出したDAIGO。「めちゃ嬉しい素晴らしい」とつづって、第49回日本アカデミー賞で北川が「ナイトフラワー」（内田英治監督）で受賞した主演女優賞のトロフィーと表彰状が届いたことを報告した。「森田さん、内田監督と共におめでとうぃっしゅ」とコメント。同作