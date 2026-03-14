気象台は、午前10時11分に、なだれ注意報を真庭市、鏡野町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岡山県・真庭市、鏡野町に発表（雪崩注意報） 14日10:11時点南部では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。北部では、なだれに注意してください。岡山県では、霜に対する農作物の管理に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■真庭市□なだれ注意報【発表】16日にかけ