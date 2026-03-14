ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』が28日午後6時30分から放送されるのに先立って、チーム分け・チーム名が解禁された。【番組カット】にっこり笑顔！『芸能人格付けチェック』の司会を務める浜田雅功ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』。お正月の格付けチェック