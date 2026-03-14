【NAKWON: LAST PARADISE：グローバルアルファテスト】 3月12日～3月16日 開催 ゾンビが蔓延るソウルの街。武器はスコップ1本。体力は減り、インベントリは持ち帰りたいアイテムでいっぱい。そこで出会う他の生存者。その姿は敵か味方か……。緊張感が高まる。 ネクソンの新作「NAKWON: LAST PARADISE」は、そんな「ゾンビ映画の中に放り込まれたような体験」を、PvPvEのマルチプ