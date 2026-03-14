【モデルプレス＝2026/03/14】テレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）より、主演の竹内涼真、ヒロインの井上真央、そして瀬戸康史、渡辺大知がクランクアップを迎えた。【写真】「再会」秀之（小柳友）殺害事件の真犯人だった意外な人物◆竹内涼真主演「再会」オールアップある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した飛奈淳一（竹内）ら4人の同級生。あれから23