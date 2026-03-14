「校則」といえば、学校が生徒を縛る“法律”のイメージがあるかもしれない。髪型や服装など、自由を制約する象徴のような存在だが、実は、生徒の「できる」権利を校則に明記することで、教員といえども勝手な指導をさせないようにもできる。 県庁職員から教員免許なしで、異動を命じられ、県立高校の校長となった川田公長氏はその当時、学校の理不尽なルールに憤慨し、校則の一部を緩和したという。 生徒の選択肢