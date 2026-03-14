親が危篤の告知をされた場合に対応すべきこと 親の危篤への対応 病院で危篤を告知されたら 入院先で医師から危篤の告知を受けた場合、まず家族や親族への連絡をします。電話で行うのがもっとも確実です。近親者で会わせたい人がいる場合は、意識があるうちに会えるように優先して連絡しましょう。連絡する相手が多い場合は、手分けしてできればよいでしょう。一方、大勢に連絡をすると対応に追われ、負担になることもあるので、