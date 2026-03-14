金鯱賞の攻略POINT 【騎手と厩舎】強力過ぎる全勝タッグに注目！ 当レースでの川田騎手と中内田厩舎のコンビは［4・0・0・0］。 出走機会全勝の強力タッグは他の追随を許さない。 今後も出走があれば当然要注目。 他の騎手なら［1・0・1・0］の藤岡佑騎手が面白い。 ①人気での勝利以外に17年⑬人気スズカデヴィアスを３着に持ってきている。 金鯱賞過去10年のデータ 【出典】