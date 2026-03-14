◆ＷＢＣ準々決勝ドミニカ共和国１０―０韓国＝７回コールド＝（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣは日本時間１４日から準々決勝がスタート。ドミニカ共和国−韓国では、メジャーのスター選手を数多く擁するドミニカ共和国が序盤から韓国を圧倒し、７回コールドで準決勝進出を決めた。２回に３点を先行すると、３回には４点を加え、３回にスコアは早くも７−０に。最後は７回に“サヨナラ”３ランで