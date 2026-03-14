◇第6回WBC 準々決勝ドミニカ共和国10―0韓国（2026年3月13日マイアミ）ドミニカ共和国は13日（日本時間14日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で韓国と対戦した。試合前の時点で今大会通算13本の本塁打を放っており、この日の1本で09年大会でメキシコが記録していた大会最多の14本に準々決勝で並んだ。ドミニカは6回まで本塁打なしで7得点。隙のない走塁、四球を選ぶ選球眼で得点を重ねてい