お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「豆腐の新境地！約110円で満腹【照り焼き豆腐】罪悪感ゼロ＆テリヤキ（秘）黄金比も公開」と題した動画をアップした。【動画】コスパ抜群＆罪悪感ゼロ！110円で満腹「照り焼き豆腐」概要欄では「今回は1人前 約110円とお財布に優しく、コスパ抜群の「照り焼き豆腐ロール」を作りました。豆腐を海苔で巻くだけと超簡単ですので、夕食のおかずにぜひ試