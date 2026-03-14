第1〜8話の累計見逃し配信回数が2909万回を突破（算出期間：1月13日放送終了後〜3月12日、TVer DATA MARKETINGにて）、テレビ朝日史上最高記録を更新している竹内涼真主演のドラマ『再会〜Silent Truth〜』。3月17日（火）、ついに物語は最終回へ。すべての謎が解き明かされる。そんななか、現場は一足お先にクランクアップ。主演・竹内涼真、ヒロイン・井上真央、そして瀬戸康史（清原圭介・役）、渡辺大知（佐久間直人・役）――