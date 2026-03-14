3月17日に最終回を迎える『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）がクランクアップを迎え、竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知のコメントが到着した。 参考：『再会～Silent Truth～』で事件のキーパーソンに渡辺大知、“お坊ちゃん”直人がハマり役 本作は、小学校時代の“誰にも言えない秘密”を共有する4人の同級生が、23年前に埋めたはずの拳銃を使用した殺人事件が発生し