コーエーテクモゲームスは3月5日、『零 ～紅い蝶～ REMAKE』無料体験版の配信を開始した。 （関連：【画像あり】ホラーアドベンチャーの人気作が14年ぶりに復刻） 大作の多い2026年でも屈指の話題作として、往年のファン以外から注目を集めている同タイトル。コーエーテクモゲームスはなぜ、発売を1週間後に控えた段階で体験版を配信しようと考えたのか。本稿