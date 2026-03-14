急性骨髄性白血病の前兆を早期に捉えることは、迅速な診断と治療開始につながる重要なポイントです。症状の変化を記録する、複数の症状が重なっていないか確認する、周囲からの指摘に耳を傾けるといった日常の観察が大切になります。ここでは、日常生活で注意すべきポイントを解説します。 監修医師：山本 佳奈（ナビタスクリニック） 滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニッ