グーグルが人工知能（AI）を活用し、都市型の鉄砲水を1日前に予測できるシステムを公開した。ただ、韓国はサービス対象から外れた。【関連】グーグルマップ、韓国で機能せず3月12日（現地時間）、グーグルは150カ国から収集した洪水情報データセット「グラウンドソース（Groundsource）」と、これを基に開発した「都市型鉄砲水」モデルを公開した。自社のAIモデル「Gemini（ジェミニ）」を動員して500万件を超えるニュース記事や公