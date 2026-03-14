脳出血のリスクが高まっている状態では、身体にさまざまな変化が現れます。血圧の急激な上昇に伴う顔面紅潮や動悸、後頭部の重い感じや首筋のこわばりなどが代表的です。また慢性的な疲労感や集中力の低下、情緒不安定なども脳血管への負担増加のサインとなることがあります。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パ&#