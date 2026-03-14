開催：2026.3.14会場：ローンデポ・パーク結果：[ドミニカ共和国] 10 - 0 [韓国]WBCの試合が14日に行われ、ローンデポ・パークでドミニカ共和国と韓国が対戦した。ドミニカ共和国の先発投手はＣ・サンチェス、対する韓国の先発投手はリュ・ヒョンジンで試合は開始した。2回裏、6番 Ｊ・カミネロ 5球目を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットでドミニカ共和国得点 DOM 1-