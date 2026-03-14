血圧測定は簡単そうに見えますが、正確な値を得るためにはいくつかの条件を守る必要があります。測定時の姿勢や環境、タイミングによって数値は大きく変動するため、適切な方法で測定することが重要です。また、高血圧の診断は一度の測定だけで確定するものではなく、複数回の測定や各種検査を組み合わせて総合的に判断されます。ここでは正確な測定方法と診断の流れについて説明します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋