いよいよ明日、WBC準々決勝の大舞台で、侍ジャパンは強敵・ベネズエラ代表と激突する。ロナルド・アクーニャをはじめ、現役バリバリのメジャーリーガーをズラリと揃えたベネズエラは、間違いなく今大会最大の壁だ。日本の野球ファンにとっても、その圧倒的なパワーとポテンシャルは脅威以外の何物でもないだろう。 【関連】【WBC】大谷の三冠王を阻んだ「天敵」に世界最強「捕手兄弟」…侍を脅か