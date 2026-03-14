ポーラは4月1日、 「B.A リップゾーンクリーム」（6,930円）と「B.A カラーリップゾーンクリーム」（5,830円）を発売します。■ 口紅としても使えるカラーリップは全4色両商品は、スティック状のリップ美容液です。美容成分を抱えたままぴたっと密着し、ハリ感を演出する処方設計で、唇の色ムラ・縦ジワを瞬時にカバーするほか、うるおいによる艶感で唇を立体的に見せ、ハリ感を与えます。口紅としても使える「B.A カラーリップゾ