ジェイダブルシステムは2月10日に、長方形のシート基板に満遍なくLEDチップを敷き詰めた「LEDシートライト」を、同社の公式サイトにて発売した。サイズは幅480×高さ240×奥行き6mm（端子台含む）で、カラーは6500K、4000K、3000K、2700K、赤、緑、青の7色。価格は1万4080円。●バックライトに最適配線、設置もラクに行える同社はLEDテープライトを販売しているが、実際の現場では半透明なパネルの内部光源として使われたり