セリエA第29節が14日に行われ、パルマ・カルチョは敵地でトリノと対戦した。パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶は、昨年11月8日に行われたセリエA第11節のミラン戦で左手第3指（中指）と舟状骨を骨折した影響で戦列を離脱。先月27日に行われた第27節のカリアリ戦でベンチ入りメンバーに復帰していたなか、今月8日の第28節フィオレンティーナ戦でも出場機会はなかったが、今節のトリノ戦では先発に起用され、約4カ月