引っ越しシーズン到来！業界大手のサカイ引越センターで、宮近＆吉澤が引っ越しテクニックを学ぶ。まずは運搬の基礎、ダンボールの持ち上げ方。力任せに持ち上げるわけではない、プロ直伝の持ち上げ方とは？さらに食器の梱包から家屋の保護もスタディー！そしてダンボール２０箱をトラックに積み込む作業では、トラジャのパワー系・吉澤も音をあげる！果たして二人は引っ越しのプロに認めてもらえるか？最新話はTVer 過去回はHulu