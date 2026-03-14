高校野球の第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間）の出場32校による甲子園練習が14日に始まった。初日は16校が参加し、30分間ずつ練習する。最初の練習校となった近江（滋賀）は、午前9時からノックや打撃練習などで調整した。プロ注目の最速148キロ右腕の上田健介（3年）は、マウンドから9球試投。「甲子園は全てがきれいだった。投げやすそうなマウンドだなと感じました」と振り返った。25年に就任した小森博之