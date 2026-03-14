◇第6回WBC準々決勝米国─カナダ（2026年3月13日テキサス州ヒューストン）米国が相手のミスにつけ込み、3回までに3点を奪った。初回は先頭・ウィットが四球で出塁すると、1死からジャッジが左翼線二塁打を放って好機を拡大。1死二、三塁からシュワバーの一ゴロの間に三塁走者・ウィットが生還し先制点を奪った。1─0の3回には内野安打2本などで2死満塁の好機を迎えると、5番・ブレグマンが三塁へ適時内野安打。カナ