元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの中井美穂（61）が11日深夜放送のラジオ番組『TOKYO SPEAKEASY』(TOKYO FM／毎週月〜木曜、深1：00）に出演。夫で元東京ヤクルトスワローズの古田敦也氏（60）との関係性について明かした。【写真】ヤクルト・村上宗隆やつばみとの2ショットを披露した中井美穂この日は、同じく元フジテレビでフリーアナウンサーの長野智子とともに出演。もう40年にもなる付き合いだという2人は、「楽し