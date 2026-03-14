俳優の高橋克典（61）がアルペンスキーに励む17歳長男の姿を披露し、反響が寄せられている。【映像】「立ち姿が克典さんに似ている」と話題・高橋克典の17歳長男2004年に15歳年下のハンナさんと結婚し、17歳の長男がいる高橋。ブログで父親としての顔を覗かせており、長男の幼少期や17歳の誕生日を迎えた日の親子ショットなどを見せてきた。また2025年8月、アルペンスキーの合宿に向かう長男の横顔を投稿すると、「背が高い