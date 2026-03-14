5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が13日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』に出演し、5月4日にリリースされるThe 2nd EP『GREENGREEN』の収録曲「YOUNGCREATORCREW」を日本で初披露した。【写真】アメリカが熱狂！ハーフタイムショーに出演したCORTIS本公演は「ダンス＆ボーカルシーンに垣根のない新たなカルチャーを作る」をテーマに掲