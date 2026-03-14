「大和証券Mリーグ2025-26」3月13日の第2試合、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、その圧倒的なビジュアルと洗練されたヘアスタイルで入場し、視聴者の視線を釘付けにした。【映像】色気アップのヘアスタイル 高宮まり、抜群のボディライングラビアアイドルとしても活躍し、抜群のプロポーションを誇る高宮。この日は、長く美しいロングヘアを一つにまとめたポニータイル姿で登場した。さらに、目を引いたのはワンポ