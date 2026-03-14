アメリカ国務省は13日、イランの最高指導者に選出されたモジタバ師らに対し1000万ドル、日本円で約16億円の報奨金をかけ、情報提供を呼びかけました。アメリカ国務省は13日、イランの第3代最高指導者に選出されたモジタバ師や、最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長ら10人に対し「世界中でテロを計画、組織、実行するイラン革命防衛隊の様々な要素を指揮している」とし、総額最大1000万ドル、日本円で約16億円の報奨金をかけ、