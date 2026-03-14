Image:yamajitsu.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 「煮出した麦茶がコンロの上で冷めるまで待ちたくない」「洗う手間を極力省きたい」という時短・効率化を求める人、さらには「濃いめのお茶・自家製サングリアなどのお酒・デトックスウォーターも作り置きしたい」といった人に、おすすめの冷水筒があります。それが3月中旬に発売する