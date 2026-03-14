準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦■ドミニカ共和国 10ー0 韓国（日本時間14日・マイアミ）韓国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦し、0-10で敗れ準決勝進出を逃した。ドミニカ共和国打線の猛攻を止めれず3回までに7失点。7回、オースティン・ウェルズ捕手に3ランを許しコールド負け。思わぬ幕切れに韓国ナインは呆然。ベスト4進出はならなかった。