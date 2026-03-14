イタリア１部パルマの日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２３）が１３日（日本時間１４日）のトリノ戦で負傷からの復帰後初先発を果たした。昨年１１月のＡＣミラン戦で左手指を負傷し、戦線離脱。２月２７日のカリアリ戦からベンチ入りし、この日に約４か月ぶりの実戦復帰となったが、前半３分に相手ＦＷシュートを止めようとするも股間を抜かれる大失態で先制点を奪われると後半に３失点し、１―４で敗戦。５戦負けなしだったチームに黒