WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）に0-10で7回コールド負け。4大会ぶりに進出した決勝トーナメントは8強で姿を消した。まさかの幕切れだった。0-7で迎えた7回、3ランを被弾してサヨナラの決着。選手は呆然とした様子でベンチからグラウンドに出てきた。一様に現実を受け入れられない様子。目はう