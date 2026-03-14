WBC準々決勝・韓国―ドミニカ共和国ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。0-10でコールド負けを喫した。超強力ドミニカ打線に圧倒され、3回までに7失点。最後は7回に“サヨナラ3ラン”を被弾した。タティスJr.、ソト、ゲレーロJr.を擁する超強力打線に、韓国が飲み込まれた。先発はメジャー経