スマホがバッグの中で行方不明……。そんなストレスを回避するなら、スマホを楽に持ち歩けるストラップを試してみて。手軽に取り入れるなら【ダイソー】が頼りになります。今回は、おしゃれで可愛いストラップをピックアップ。スマホの紛失防止になるだけではなく、華やかなデザインでコーデのアクセントにもなりそうです。 高級感のあるパール調スマホショルダー 【ダイソー】「モバイルチ