帰宅した投稿主さんに全く気がつかずに、スヤスヤと眠り続ける猫さん。「ただいま」と起こしてみると、寝起きがよくないがゆえの可愛らしいリアクションを見せてくれたそうで…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点1万8000回再生を突破し、「かわいいいい～♡」「いーなー」といったコメントが寄せられています。 【動画：飼い主の帰宅に気づかず、ソファで寝ている猫→起こしてみた結果…反則級に可愛
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