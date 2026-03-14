お菓子のみならず、高級化粧品までくれる職場の先輩。嬉しいかと思いきや、知人は複雑な気持ちを抱えていました。知人から聞いたお話を紹介します。 慕われている先輩 私は30代の会社員です。職場にはBさんという、みんなから慕われている人がいました。 Bさんは私の先輩で、入社したころからお世話になっている方。彼女が慕われる理由は、その圧倒的な「気前の良さ」にもあると思います。 お菓子を常に持っていて、誰かが「