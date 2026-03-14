飼い主さんと一緒に布団で眠っていた猫ちゃんの姿が、あまりにも人間のようだと41万再生を超える話題となっています。飼い主さんが布団をめくってみたところ、まるでおじさんのような姿で眠っていた猫ちゃん。その光景が、「安心しきってるね」「幸せそうですね」と、たくさんの人に笑顔を届けています。 【動画：布団の中で眠っていた猫→『寝相』が気になって見てみたら…飼い主爆笑の『とんでもない光景』】 福ちゃんが入って