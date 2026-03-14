「ママ友の不倫写真」とされる証拠を入手し、匿名でママ友の夫に送ってしまった──。こんな相談が弁護士ドットコムに届いた。このママ友は探偵を雇い、彼女の夫に写真を送った「犯人探し」に本格的に乗り出したという。写真などに残された「指紋」まで調べると息巻くママ友が、いつ自分にたどりつくのかという恐怖に相談者はおびえている。バレたら罪に問われてしまうのだろうか。男女トラブルにくわしい澤藤亮介弁護士に聞いた。