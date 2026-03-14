MicrosoftのAIアシスタントである「Copilot」のゲーム版である「Gaming Copilot」が、2026年中に現行ゲーム機にも搭載されると発表されました。Xbox just revealed Gaming Copilot is coming to "current-generation consoles" later this year | GamesRadar+https://www.gamesradar.com/games/xbox-just-revealed-gaming-copilot-is-coming-to-current-generation-consoles-later-this-year/Microsoftは2025年3月にゲーマー向けの