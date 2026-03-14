タレントの西村知美（５５）が、デビュー４０周年を迎える今月２０日に、３８年ぶりとなる単独ライブを開催する。近年はバラエティー番組での活躍が目立つが、シングル２２枚、楽曲１００曲以上を発表した「８０年代アイドル」として原点に立ち返る。２００２年に挑戦した日本テレビ系「２４時間テレビ」での１００キロマラソンや数多くの資格取得など、激動の芸能人生を振り返った。（堀北禎仁）西村が話せば話すほど、どこ