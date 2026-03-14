テレビ朝日は１４日、俳優・竹内涼真主演の「再会〜ｓｉｌｅｎｔｔｒｕｔｈ〜」（火曜・後９時）がクランクアップしたと発表した。竹内は、一番乗りで撮影を終えたヒロインの井上真央と笑顔でハグした。回を重ねるごとに考察が過熱したヒューマンラブミステリーで、１〜８話の見逃し配信総再生回数は２９０９万回を突破し、テレ朝史上最高記録を更新。１７日に最終回が放送される。同ドラマは江戸川乱歩賞を受賞した小説家・