◆ＷＢＣ準々決勝ドミニカ共和国１０―０韓国＝７回コールド＝（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）韓国は投手陣が崩れてまさかのコールド負けを喫し、準優勝した２００９年以来となる４強進出を逃した。序盤からドミニカ共和国戦の迫力に押され、３回までに７失点で主導権を握られた。先発リュヒョンジンは２回先頭のゲレロに四球を与えると、１死からカミネロの適時二塁打で先取点を献上。なおも１死三塁