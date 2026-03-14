４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のメンバー・ＳＵＺＵＫＡが、雰囲気ガラリの姿を公開した。１４日までにインスタグラムを更新し、ファッション誌「ＧＩＮＺＡ」４月号の撮影の様子をアップ。同誌でＳＵＺＵＫＡは表紙を務めており、ガーリーな姿を以前に公開し話題を集めた。この日は鮮やかな花柄のトップス衣装。トレードマークの丸メガネも外し、まるで別人のよう。フォロワーは「とっても