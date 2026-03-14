◆ＷＢＣ準々決勝ドミニカ共和国１０―０韓国＝７回コールド＝（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国が地力を見せつけて韓国に大勝し、準決勝進出を決めた。序盤から超強力打線がつながった。両チーム無得点の２回１死一塁。カミネロが左翼線への二塁打を放つと、一塁走者だった体重１１１キロのゲレロが激走して生還した。ギリギリのタイミングだったが、送球が三塁ベンチ側にわずかにそれた